НБА. "Бостон" вышел в финал Восточной конференции

В Национальной баскетбольной ассоциации завершились все четвертьфинальные серии плей-офф. Последним участником полуфинала стал клуб "Бостон Селтикс", который на домашнем паркете одержал победу над " Филадельфия Севенти Сиксерс" со счетом 114:112 в пятом матче и выиграл серию – 4:1.

В составе победителей с 25 очками самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, 24 балла на счету Джейлена Брауна. У проигравших сразу два игрока записали на свой счет "дабл-даблы". У Джоэла Эмбиида 27 очков и 12 подборов, у Дарио Шарича — 27 очков, 10 подборов.

В финале Восточной конференции, как и год назад, "Селтикс" сыграют с "Кливленд Кавальерс". В прошлом сезоне "Кавальерс" взяли верх в пяти матчах. Напомним, что в главной серии западной конференции ожидаемо сыграют "Голден Стэйт Уорриорз" и "Хьюстон Рокетс".