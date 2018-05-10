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10 мая 201807:52

В Иркутской области по вине нетрезвой женщины под колеса попали два малыша

Сергей Мальгавко/ТАСС

В городе Тайшет (Иркутская область) женщина, управлявшая автомобилем Toyota Vista в нетрезвом виде, сбила на пешеходном переходе двух десятилетних детей. Мальчики пересекали улицу на одном велосипеде. Оба они были госпитализированы.

Один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, передает РИА Новости. Второй – в обычном отделении, его состояние средней степени тяжести.

33-летняя виновница ДТП задержана. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.

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