В Иркутской области по вине нетрезвой женщины под колеса попали два малыша

В городе Тайшет (Иркутская область) женщина, управлявшая автомобилем Toyota Vista в нетрезвом виде, сбила на пешеходном переходе двух десятилетних детей. Мальчики пересекали улицу на одном велосипеде. Оба они были госпитализированы.

Один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, передает РИА Новости. Второй – в обычном отделении, его состояние средней степени тяжести.

33-летняя виновница ДТП задержана. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.