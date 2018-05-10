"Манчестер Сити" обновил три рекорда Английской футбольной премьер-лиги

Чемпион Английской футбольной лиги сезона-2017/18 "Манчестер Сити" переписал сразу три значимых рекорда турнира. В среду, 9 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы в предпоследнем 37 туре чемпионата добились победы над клубом "Брайтон Альбин" со счетом 3:1.

Этот результат позволил "Манчестер Сити", который досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате Англии, обновилть рекорды премьер-лиги по количеству очков (97), побед (31) и забитых голов (105) за один сезон​​​, сообщает РИА Новости.