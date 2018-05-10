Хаспел не смогла ответить на вопрос сенаторов о бесчеловечности пыток

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел отказалась отвечать на вопрос, считает ли она пытки безнравственным способом допроса. Слушания по ее утверждению на пост главы ведомства прошли в сенате.

Хаспел руководила американской тюрьмой в Таиланде. Там, по данным СМИ, использовались пытки при допросах подозреваемых в терроризме. Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала никогда не применять жесткие методы в работе. Но прямо ответить на вопросы сенаторов не смогла.

Сенатор: Вы считаете безнравственными способы допроса, которые ЦРУ применяло в то время?

Д.Хаспел: Сенатор, я думаю, этот вопрос относится к офицерам ЦРУ, которые их использовали.

Сенатор: Это ни "да", ни "нет". Вы считаете их безнравственными? Я не спрашиваю, считаете ли вы их законными — считаете ли вы их безнравственными?

Д.Хаспел: Сенатор, я верю, что ЦРУ использовали методы, предусмотренные законом, для предотвращения новых атак на страну.

Сенатор: Пожалуйста, ответьте — да или нет. Вы считаете, что техники допроса были бесчеловечными?

Д.Хаспел: Сенатор, сидя здесь и сейчас я подтверждаю свою приверженность самым высоким стандартам морали и нравственности.

Сенатор: Вы можете ответить на вопрос?

Д.Хаспел: Сенатор, я думаю, я ответила на него.

Сенатор: Нет, не ответили. Вы верите, что методы допросов, используемые ЦРУ, были безнравственными? Да или нет?

Д.Хаспел: Сенатор, я думаю, мы обязаны придерживаться стандартов морали, предусмотренных в уставах.

В случае утверждения Хаспел может стать первой женщиной во главе ведомства, а также первым директором ЦРУ, который знает русский язык. Его Джина Хаспел выучила в России, где работала под прикрытием в течение 15 лет. Данные о ее пребывании в нашей стране до сих пор частично засекречены, передает телеканал "Россия 24".