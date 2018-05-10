В Новосибирской области студент-первокурсник устроил бойню

Студент-первокурсник транспортного колледжа в Новосибирской области во время занятий выстрелил в однокурсника из ружья, после чего покончил с собой, передает "Интерфакс". Еще двое студентов пострадали, выпрыгнув из окна, они госпитализированы.

Трагедия произошла в Барабинском районе, в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А.Лунина. На место выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения Новосибирской области.

Следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство совершенное общеопасным способом" УК РФ. По данным следствия, утром 10 мая 2018 года 17-летний студент пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой.

Как сообщается на сайте СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин лично контролирует дело об инциденте со стрельбой в колледже.