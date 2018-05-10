Житель Тувы зарезал семейную пару, помешавшую ему украсть деньги

В тувинском городе Шагонар одного из жителей подозревают в убийстве семейной пары. Муж и жена пытались помешать преступнику украсть деньги из их дома.

Как сообщает республиканский главк СК РФ, в правоохранительные органы Улуг-Хемского района республики поступило сообщение о том, что в городе Шагонаре в частном домовладении найдены тела супругов 60 и 56 лет с явными признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 20-летний житель города Шагонар, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, передает РИА Новости.

8 мая мужчина проник в дом знакомой ему супружеской пары, чтобы украсть деньги. Супруги его заметили и оказали сопротивление. Вор нанес им множественные удары ножом. От них потерпевшие скончались на месте.

Мужчина задержан. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и направить в суд материалы для ареста. Идет сбор доказательств, допросы свидетелей, организуются экспертизы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.