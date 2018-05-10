Пеле хочет видеть в финале чемпионата мира сборные России и Бразилии

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле заявил, что хотел бы видеть в финале предстоящего первенства сборные России и Бразилии. При этом 77-летний король футбола воздержался от каких-либо прогнозов.

Выдающийся футболист несколько раз прогнозировал исходы чемпионатов мира, но его предсказания никогда не сбывались. Поэтому Пеле в этот раз просто поделился своими ожиданиями. "Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и, кто в итоге выиграет чемпионат мира. Но я бы попросил у Бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия, и чтобы бразильцы стали чемпионами мира", — цитирует бразильца Чемпионат.com.

По мнению Пеле, лучшим футболистом турнира должен стать его соотечественник Неймар. "Что касается лучшего игрока турнира, то, очевидно, я должен выбрать бразильца, раз наша команда победит. На сегодня наиболее очевидный претендент — это Неймар". Сам Пеле не сможет присутствовать в числе гостей чемпионата мира из-за проблем со здоровьем.