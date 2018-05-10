Иранская пощечина: Трамп пытается поучить Тегеран жить вопреки мнению всего мира

США готовятся ввести новые санкции против Ирана уже на следующей неделе. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Кроме того, Вашингтон возобновляет ограничения, которые действовали против Тегерана до соглашения по иранской ядерной программе.

Итак, Иран ждут новые санкции со стороны Вашингтона. США хочет убедиться в том, что Иран в действительности не разрабатывает ядерное оружие, как это было предусмотрено в соглашении по иранской ядерной программе. Совместный всеобъемлющий план действий — именно так полностью называется этот документ — предписывал отмену санкций в обмен на отказ Ирана от ядерных разработок. По мнению Дональда Трампа, соглашение позволяло Ирану продолжать обогащение урана.

Настоящий американский президент, по версии Дональда Трампа, должен сделать три вещи: посадить дерево на лужайке Белого дома, построить стену на границе с Мексикой и выйти из иранской ядерной сделки. Одна проблема — по сути, весь мир думает иначе.

Напрасно увещевали Трампа французский президент Макрон, канцлер Германии Меркель, министр иностранных дел Великобритании Джонсон. За сохранения сделки выступала Россия и Китай. Трампа все это не остановило.

"Мы подумаем, как поступить с Ираном. Вероятно, ничего хорошего их не ждет, но это нормально. Они должны понять жизнь, потому что я не думаю, что они ее понимают. Взгляните, что происходит на Ближнем Востоке в Сирии, Йемене, других странах, с которыми они связаны. Это хаос и смерть, и мы не можем позволить этому продолжаться", — заявил американский президент.

В российском МИДе заявили, что оснований для подрыва ядерной сделки нет, а США "в очередной раз действуют исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах".

Решение Трампа стало и очередной пощечиной близким — европейским союзникам. Лидерам ЕС показали, что Америка будет решать все, так как считает нужным и выгодным себе.

"Мы приняли к сведению выход США из иранской ядерной сделки, это может серьезно сказаться на данном соглашении. Мы относимся к этому с сожалением и беспокойством, и будем и впредь привержены этому договору", — заявила Ангела Меркель.

Через 90 и 180 дней объявляются жесточайшие американские санкции на покупку Ираном долларов, американских материалов и технологий. А у Ирана американцам запретят покупать продукты питания, ковры. Но главное вводится запрет на торговлю иранской нефтью. Тем же странам, кто не последует за Вашингтоном, США тоже пригрозили санкциями. Евросоюз возмущен, выходит, Амерка может ударить уже и по европейцам?

"Я особенно обеспокоена сегодняшним объявлением президента США Дональда Трампа о новых санкциях. В ближайшие часы и дни я буду консультироваться со всеми нашими партнерами, чтобы оценить их последствия. Евросоюз полон решимости действовать в соответствии со своими интересами безопасности и защищать свои экономические инвестиции", — заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Турция, Китай и Индия покупают в Иране нефть и вряд ли легко подключатся к американской блокаде. Так что, выйдя из ядерной сделки и поставив цель — изолировать Иран, Америка пока сама оказалась в международной изоляции.