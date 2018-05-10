Португальский тренер Сержиу Консейсау может возглавить "Эвертон"

Новым тренером английского "Эвертона" может стать португалец Сержиу Консейсау. В сезоне 2017/18 43-летний специалист привел "Порту" к победе в чемпионате Португалии.

Сэм Эллердайс, работавший с "Эвертоном" в уходящем сезоне, заявил, что не планирует оставаться в клубе. Девятикратные чемпионы Англии ищут нового тренера, и одной из кандидатур может Сержиу Консейсау. Сам португалец пока не комментировал возможность своего назначения. При этом интерес к Сержиу проявляют несколько клубов Испании и Италии.

Сержиу Консейсау выступал за "Порту", "Интер", Лацио", "Парму" и сборную Португалии. В качестве тренера он работал в "Академики", "Брагу", "Виторию" и "Нант".