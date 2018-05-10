"ПСЖ" готов продать Неймара за 260 миллионов

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов продать бразильца Неймара в мадридский "Реал". Парижане оценили футболиста в 260 миллионов евро.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом и обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро. Парижане намеревались сохранить бразильского нападающего, как минимум, до 2019 года. Но "Реал" оказался настойчив, и чемпион Франции согласился продать Неймара за рекордные 260 миллионов.

"Реал" собирался приобрести Неймара, когда тот выступал у себя на родине за "Сантос". Но бразилец оказался игроком "Барселоны". Неймар провел четыре сезона во враждебной мадридцам "Барсе", после чего ушел в "ПСЖ".