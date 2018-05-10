Стрельба в новосибирском колледже: прокуратура назвала причину

По предварительным данным, причиной стрельбы в транспортном колледже Барабинска (Новосибирская область) произошла из-за личного конфликта подростков, сообщает прокуратура региона.

В свою очередь представитель ведомства уточнил РИА Новости, что подростка могли как-то унижать в образовательном учреждении, так как смысл слов стрелявшего сводился к тому, что над ним "издевались". При этом он отметил, что оба подростка выросли в благополучных семьях и ранее не были судимы.

Трагедия произошла в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в Барабинске. Утром 10 мая первокурсник пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого подросток покончил с собой.

Пострадавший студент сейчас находится в больнице, где ему проводят операцию. Еще два человека, испугавшись стрелка, во время инцидента выпрыгнули из окна второго этажа и получили переломы ног.

"Прокурор будет проводить проверку в части образовательного процесса, насколько обоснованно проводились занятия с учащимися по поводу предотвращения конфликтов", — сообщили в прокуратуре.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство совершенное общеопасным способом" УК РФ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате СКР.