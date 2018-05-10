Нетрезвая женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Домодедове. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей напротив парка "Елочки" в подмосковном Домодедове днем 9 мая. По предварительным данным, крупное ДТП с участием шести автомобилей приключилось по вине сразу двух водителей, один из которых покидал парковку, не обращая внимания на основной поток, а нетрезвая девушка ехала с превышением скорости и не успела среагировать на выезжающий автомобиль.

В результате столкновения пострадал ребенок, в настоящее время он находится в домодедовской больнице, его жизни ничего не угрожает.

Дожидаясь приезда полиции и скорой помощи, очевидцы и участники аварии едва не устроили самосуд над любительницей выпить и покататься — дело дошло до рукоприкладства, но без серьезных последствий.