Шашлыки под запретом: на время ЧМ-2018 в России вводится особый противопожарный режим

Правительственная комиссия по ликвидации ЧС рекомендовала на период проведения чемпионата мира по футболу ввести особый противопожарный режим.

Как следует из документа за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, оказавшегося в распоряжении газеты "Известия", на территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры и выжигать сухую траву. Под запрет подпадает и использование мангалов. Если же лесопожарная обстановка осложнится, то гражданам может быть вообще запрещено посещение лесов.

Особый противопожарный режим также подразумевает повышенные штрафы за нарушения. Для граждан они составляют от 2 тысяч до 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тысяч до 30-40 тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч до 400-500 тысяч рублей.