Регистратор запечатлел момент ДТП, унесшего жизнь байкера в Иркутской области

Авария с летальным исходом произошла вечером 9 мая на улице Володарского в городе Тулуне, расположенном в Иркутской области.

"По предварительной информации, 86-летний водитель автомобиля "Нива Шевроле" при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в попутном направлении по крайней правой полосе", — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

В результате столкновения 28-летний мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki, вылетел за пределы проезжей части и получил серьезные травмы, от которых скончался на месте аварии.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.