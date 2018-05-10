Гуси прогнали крупного аллигатора с поля для гольфа

Стая гусей прогнала внушительных размеров аллигатора с поля для гольфа во Флориде, причем сделали это птицы на глазах у участников турнира Christie's Critters, которые воспользовались случаем и сняли видео.

Необычное шествие рептилии, в хвосте которой пристроились восемь гусей, произошло в минувшее воскресенье, 6 мая, в Палм-Бич-Гарденс.

"Никогда не знаешь, что тебя ждет на поле для гольфа", — признался автор ролика Райан Витковски.

Спортсмены не раз становились свидетелями того, как гуси катаются на аллигаторах, но вот случай изгнания рептилии попал в объектив камеры, пожалуй, впервые. Журналисты сайта UPI предположили, что причиной агрессии стало покушение аллигатора на одного из птенцов.