Дело на 4 миллиарда: ФСБ и полиция обыскивают питерский Ростехнадзор

В четверг утром сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Как пишет "Фонтанка.ру", в четверг утром проходят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери. Изданиесообщает, что следственные действия связаны с делом о хищении 4 миллиардов рублей у строительных саморегулируемых организаций Петербурга.

Представитель управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​подтвердил факт участия своих сотрудников в проходящих мероприятиях, не комментируя их цель и результаты.

Пресс-секретарь Северо-Западного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова, также подтвердила, что сотрудники ФСБ и полиция проводят следственные действия в здании Ростехнадзхора на Моховой улице в Петербурге. От комментариев и целей обысков представительница Ростехнадзора воздержалась.