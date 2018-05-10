Австралия создаёт первое национальное космическое агентство

Правительство Австралии сообщило о создании первого национального космического агентства. По данным местных властей, для этих целей было выделено 26 миллионов австралийских долларов. Ещё 15 миллионов государство инвестирует в будущие космические проекты (в общей сложности это почти два миллиарда рублей по курсу на 10.05.2018).

Эти средства пойдут на создание рабочих мест, разработку национальных и международных проектов и внедрение новейших космических технологий.

Ожидается, что новое ведомство начнёт работу уже с июля 2018 года. Возглавит его геолог Меган Кларк (Megan Clark), которая ранее занимала должность гендиректора Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO), сообщает журнал Science.

Несмотря на сравнительно скромное финансирование и акцент на прикладные технологии, решение о создании агентства "является важной вехой для австралийской промышленности и науки", полагает профессор Питер Куинн (Peter Quinn), глава Международного центра радиоастрономических исследований.

Напомним, что о создании собственного космического агентства австралийские власти говорят уже несколько лет. В 2017 году правительство сформировало экспертную группу, которая занималась проработкой этого вопроса.

Пока что Австралия и Исландия остаются единственными из наиболее развитых стран мира (таковыми считаются 35 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития) без собственных космических агентств. Правда, большинство европейских стран ведёт разработки в составе Европейского космического агентства.

Между тем австралийские исследователи постоянно совершают важные астрономические открытия и разрабатывают спутники для наблюдения Земли. Кроме того, в стране был создан научный центр по борьбе с космическим мусором, в 2016 году CSIRO Parks Observatory присоединилась к поискам инопланетного разума в рамках инициативы Breakthrough Listen, созданной Стивеном Хокингом и Юрием Мильнером, а в 2017 году было подписано соглашение о десятилетнем стратегическом партнёрстве между Европейской Южной Обсерваторией (ESO) и Австралией.