Кубок Крутова достался победителю Ночной хоккейной лиги команде "Флагман"

В Сочи определился победитель Ночной хоккейной лиги. Главный трофей – Кубок Владимира Крутова достался клубу "Флагман" из Ленинградской области.

В финальном матче "Флагман" со счетом 3:0 выиграл у "Торнадо", представляющего Татарстан. Хоккеисты "Флагмана" получил Кубок Крутова из рук вдовы знаменитого хоккеиста Нины Крутовой. Кроме того победители получили Министерства спорта РФ на строительство крытой ледовой арены в регионе.

Ночная хоккейная лига была создана по инициативе президента Владимира Путина и является любительским чемпионатом страны. Главный трофей турнира с 2015 года носит имя выдающегося хоккеиста сборной СССР и ЦСКА, двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова.