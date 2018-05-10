В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров

Приговоренный к пожизненному заключению покончил с собой в СИЗО Зеленограда, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН по Московской области, накануне в ФКУ СИЗО-12 ФСИН России по МО совершил суицид осужденный к пожизненному заключению за убийство двух и более лиц​​​. Ведется служебная проверка.

Речь идет о жителе подмосковного Егорьевска Илье Асееве, который застрелил пятерых байкеров и в ноябре 2017 года был приговорен судом к пожизненному лишению свободы.