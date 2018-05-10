Водитель набросился на пешехода, решившего поучить его ПДД. Видео

Конфликт между пешеходом и водителем, произошедший в минувшее воскресенье, 6 мая, в Мурине под Санкт-Петербургом, завершился потасовкой с рукоприкладством.

На записях, сделанных камерами наблюдения, можно наблюдать, как мужчина легонько стукнул по автомобилю, очевидно посчитав, что транспортное средство некорректно проехало нерегулируемый переход.

После этого в ходе короткой дискуссии пешеход показал водителю неприличный жест и пошел по своим делам, однако вскоре был настигнут разозлившимся водителем.

Мужчина, выскочивший из легковушки, начал толкаться, потом ударил оппонента в лицо и повалил его на землю.

Через некоторое время в происходящее вмешали очевидцы, сумевшие охладить пыл спорщиков, после чего драка прекратилась.