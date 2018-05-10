Нефть вернулась в ноябрь 2014, рубль полез вверх

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1% — до 78 долларов за баррель. Последний раз цены на черное золото находились на таком уровне 26 ноября 2014 года, передает ТАСС.

На фоне роста нефтяных котировок началось укрепление и российской валюты. По данным на 10:45 на Московской бирже курс доллара к рублю упал на 1,28% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 62,42 рубля. Курс евро снизился на 1,25% — до 74,07 рубля.

К 11:54 курс американской валюты составил уже 62,29 рубля, а курс евро опустился до 73,95 рубля.