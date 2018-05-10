Пирло будет помогать Манчини в сборной Италии

У нового тренера сборной Италии Роберто Манчини появится первый помощник. Им станет чемпион мира 2006 года Андреа Пирло, завершивший карьеру в октябре прошлого года.

Роберто Манчини, возглавляющий в текущем сезоне "Зенит", 20 мая вступит в должность главного тренера сборной Италии. В его тренерский штаб войдет Андреа Пирло. Бывший полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии уже дал согласие. Зарплата 37 летнего Пирло составит 2 миллиона евро в год. Контракт рассчитан на два года.

Андреа Пирло проведет прощальный матч 21 мая, после чего приступит к работе в сборной страны. Эта должность станет первой в его тренерской биографии.