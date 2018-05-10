Прорыв дамбы в Кении: водой смыло 38 человек

В результате прорыва дамбы в Кении погибли 38 человек, сообщает РИА Новости. Дамбу "Пател" прорвало в ночь на 10 мая. В районе происшествия ведется эвакуация, пострадать от подтопления и разрушений могут 2,5 тысячи человек.

Правительство заявило, что тем, кто остался без крыши над головой, поможет найти укрытие и обеспечить едой.