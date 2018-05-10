Инцидент с танком Т-34 в Ростове-на-Дону попал на видео
Очевидцы запечатлели на видео несколько неудачных попыток, предпринятых механиком-водителем танка Т-34-85 и его сослуживцами, пытавшимися загнать его на грузовик 9 мая в Ростове-на-Дону.
Танк, возглавлявший механизированную колонну из 70 единиц техники, прошедшую по площади во время Парада Победы, стали грузить на танковоз.
По какой-то причине это удалось не с первого раза – 32-тонная боевая машина скатывалась обратно, в какой-то момент оказавшись в непосредственной близости от многочисленных зрителей, наблюдавших за процессом.
Полицейские, присутствовавшие на месте погрузки, отодвинули людей на безопасное расстояние и в итоге военнослужащим удалось благополучно погрузить танк на прицеп.
Как сообщали местные СМИ, этот Т-34-85 был выпущен в 1944 году и успел принять участие в боевых действиях на территории Европы. После войны боевая машина оказалась в историко-мемориальном комплексе, посвященном Сталинградской битве.
В этом году были проведены работы по частичному восстановлению танка, после чего он прибыл в Ростов и принял участие в торжественных мероприятиях.
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