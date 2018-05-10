Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
C 24 по 27 мая в Дудинке на ледовой арене "Таймыр" состоится очередной Арктический кубок по керлингу (Arctic Curling Cup). Керлингисты будут соревноваться в дисциплине дабл-микст, которая в этом году дебютировала на зимних Олимпийских играх. В соревнованиях примут участие 10 пар, в том числе три российских.
В прошлом году в Дудинке выступали женские команды. Турнир собрал суперзвезд мирового керлинга, включая олимпийских чемпионок 2014 года из команды Дженнифер Джонс (Канада), чемпионок мира 2015 года из Швейцарии (скип Алина Пец) и других. В финале россиянки из команды Анны Сидоровой переиграли команду Дженнифер Джонс со счетом 5:3. Турниру сопутствовала обширная культурная программа, зрители увидели различные шоу и выступления артистов, а участники, впервые приехавшие на Таймыр, познакомились с культурой этих удивительных мест.
В этом году поклонники керлинга также увидят в Дудинке немало знаменитых игроков. Одна из самых интересных команд — шведско-канадская пара Никлас Эдин и Рэйчел Хомен. Каждый из этих скипов приводил свои команды к победе на чемпионатах мира: швед Эдин трижды становился чемпионом в 2013, 2015 и 2018 годах, а на счету Хомен победа на чемпионате мира 2017 года. В мужском и женском керлинге швед и канадка являются лидерами мирового рейтинга, а вот в дабл-миксте у них опыта не так много, и одной из главных интриг турнира станет то, насколько быстро они найдут общий язык на площадке.
А вот швейцарка Женни Перре является как раз специалисткой по дабл-миксту: в прошлом году она выиграла чемпионат мира в Канаде, а в феврале этого года играла в финале Олимпийских игр, где вместе с Мартином Риосом уступила канадской паре. На Таймыре Перре сыграет не с Риосом, а с Маттиасом Перре. Пока остается загадкой, насколько на игре Женни скажется выступление с новым партнером.
Еще одна интрига турнира — из золотой канадской женской сборной на чемпионате мира 2017 года в Дудинке сыграет не только скип Хомен, но и второй номер той команды Джоанн Кортни. Если в женском керлинге достижения Хомен выше, то в дабл-миксте Кортни уже превзошла Рэйчел — в прошлом году на чемпионате мира среди смешанных пар она вместе с Ридом Карратерсом уступила только в финале паре Женни Перре/Мартин Риос. Рид Карратерс также является чемпионом мира среди мужских команд 2011 года. Эта канадская пара по своему опыту и достижениям однозначно претендует на победу в любом турнире в дабл-миксте.
Среди других известных керлингистов, который приедут на Таймыр, есть такие мастера как опытнейший финн Маркку Уусипаавалниеми, который становился призером Олимпийских игр 2006 года, а призером чемпионатов мира — еще в прошлом веке. Чехи Томаш Паул и Зузана Гайкова выиграли медаль в дабл-миксте на своем дебютном чемпионате мира 2013 года, и эта медаль стала первой не только для них, но и для всего чешского керлинга на чемпионатах мира во всех дисциплинах.
Россиянка Анастасия Брызгалова впервые за долгое время сыграет не в паре со своим супругом Александром Крушельницким, а с Алексеем Тимофеевым. Достижения Анастасии в дабл-миксте пока гораздо серьезнее, ведь она чемпионка мира в этой дисциплине 2016 года. Тимофеев – один из сильнейших молодых игроков России, чемпион страны 2014 года среди мужских команд и смешанных пар. Насколько быстро эта пара сумеет сыграться, кто будет лидером на площадке? Ответы на эти вопросы узнаем в конце мая в Дудинке.
На недавнем чемпионате мира среди смешанных пар в Швеции россияне Мария Комарова и Даниил Горячев сотворили сенсацию, дойдя до финала и завоевав серебряные награды. Пока это главный успех для молодых россиян, которые станут одной из трех российских пар на турнире в Дудинке. Как они сумеют проявить себя через три недели после удачного выступления на чемпионате мира? Третьей российской парой на турнире станут Анна Веневцева и Василий Грошев из Красноярского края. В этой звездной компании им, наверное, будет непросто рассчитывать на призовые места, но, конечно, опыт игры с такими мастерами станет для них бесценным.
Турнир в Дудинке станет завершающим в сезоне World Curling Tour. Его призовой фонд составляет 20 000 долларов США, в дабл-миксте лишь один турнир в этом сезоне имел более значительный призовой фонд.
Генеральным партнером турнира, как и год назад, выступает компания "Норникель", которая вместе с Федерацией керлинга России не только приглашает лучших игроков мира на турнир в Россию, но и прилагает усилия для того, чтобы Таймыр стал одним из центров развития этого вида спорта в нашей стране.
Как и в прошлом году, организаторы уделяют внимание не только спортивной составляющей, участники и гости турнира увидят и красоты майского Заполярья, и уникальную культуру этого края, и, конечно, отведают знаменитую местную кухню. Турнир в Дудинке уже в прошлом году занял особое место в международном календаре, в этом году организаторы рассчитывают, что этот статус только закрепится, а керлинг станет одним из главных видов спорта на Таймыре, ведь новая ледовая арена позволяет заниматься круглый год в самых комфортных условиях.
Мировой керлинг едет в Дудинку!
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