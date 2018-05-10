"Уфа" готова заменить "Тосно" в Лиге Европы

Обладатель Кубка России "Тосно" не сможет представить нашу страну в Лиге Европы, так как клуб из Ленинградской области своевременно не получил лицензию УЕФА. Однако его место может занять клуб, занявший шестое место в российской премьер-лиге.

За тур до завершения чемпионата России на шестое место претендуют несколько клубов, — "Уфа", "Арсенал", "Ахмат", "Рубин", "Динамо" и "Урал". Однако наилучшие шансы у уфимцев, которые с 40 очками занимают шестое место. В последнем туре "Уфа" принимает "Тосно".

Генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба занять вакансию в Лиге Европы. "Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение – по стадиону, по инфраструктуре мы готовы выступить в Лиге Европы, долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии. Никаких плохих предпосылок к тому, что "Уфа" не пройдет лицензирование у нас нет", — приводит слова Газизова РИА Новости.