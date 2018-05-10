Нападающий ЦСКА Федор Чалов может войти в расширенный список сборной России для участия в чемпионате мира. Список игроков будет обнародован главным тренером Станиславом Черчесовым 11 мая.

20-летний Федор Чалов войдет в расширенный список сборной страны. Косвенным подтверждением является отсутствие Чалова в рядах молодежной сборной, которая в начале июня проведет товарищеские матчи с испанской "Гранадой" и сверстниками из Кипра.

Чалов не буде вызван в молодежную сборную по просьбе Станислава Черчесова, подтвердил Чемпионат.com главный тренер молодежки Евгений Бушманов. "Федора Чалова нет в списке молодежной сборной России на ближайшие матчи, потому что есть договоренность со Станиславом Саламовичем его не вызывать. Он рассматривается в состав основной сборной на домашний чемпионат мира", — сказал Бушманов.