Тема:
ЖКХ 1 час назад
В Щелковском районе Подмосковья началась массовая смена управляющих компаний
Официальный повод — плохая работа коммунальщиков. Однако с таким решением согласны далеко не везде. В некоторых поселках протоколы общих собраний считают подделкой. В чем причины коммунальной лихорадки?
— Сейчас, в данный момент, происходит новый передел собственности! Жители с этим не согласны!
Жители поселка Бахчиванджи вышли на защиту своей управляющей компании СВТ. Местная администрация предложила провести собрания собственников и выдвинула своего кандидата — компанию ДЭЗ ЖКУ.
"Мнение жителей не учитывается. Мы с управляющими компаниями научились работать. Мы можем с них спросить и финансовые отчеты — все уже отработано!" — говорит представитель инициативной группы поселка Бахчиванджи Сергей Говоруха.
В Щелковском районе работает несколько десятков управляющих компаний. Повторные выборы решили провести в тех домах, где есть муниципальная собственность.
"У нас абсолютно ничего не делалось — абсолютно! Начиная с подвала — простите, фекалии плавали. Все, что вы видите — это сделала у нас с осени УК "Перспектива", — говорит представитель инициативной группы жильцов микрорайона Заречный Любовь Веригина.
Компанию "Перспектива" тоже может вытеснить ДЭЗ ЖКУ. Владельцы квартир утверждают: в некоторых домах уже прошли липовые собрания.
"Собрания не было! Просто появились какие-то листочки и протоколы, будто бы мы проголосовали. Я знаю всех своих жителей, я здесь с 74-го года — никто не подписывался!" — уверена представитель инициативной группы жильцов Валентина Брежнева.
Директор ДЭЗ ЖКУ Андрей Круглов обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, встречи жильцов проходят строго по закону.
— Кто собирает обманным путем?
— Мне лично на телефон прислали!
— Покажите!
— Я уже удалила!
— Ну как у нас сразу так все быстро удаляется!
Более того, Круглов утверждает: повторные выборы решили провести, поскольку многие управляющие компании — по уши в долгах.
"Есть такой микрорайон Заречный, там сейчас идут суды. "Перспектива" отсудила деньги у жителей по ресурсоснабжению. Они заплатили, и повторно им еще раз выставили платежки", — говорит он.
Задолженность компаний росла как снежный ком. Администрацию района буквально завалили жалобами. Чиновники утверждают: именно жители попросили их вмешаться в ситуацию.
"Многие управляющие компании осуществляют деятельность в ущерб тем обязательствам, которые они берут перед жителями по управлению многоквартирными домами. И когда этот наплыв уже достиг своего апогея, было принято решение выступить инициаторами собраний", — говорит заместитель главы Администрации Щелковского района по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства Роман Назаров.
Главное — чтобы собственники не игнорировали свое право на выбор управляющей компании. Последнее слово в любом случае останется за жителями.
Ранее по теме
-
"Мне безлимит": Минстрой за пять лет введет новые тарифы по ЖКХ27 суток назад
-
Двойные квитанции и бесправие жильцов: коммерсанты не могут поделить дом в Подольске29 суток назад
-
Коммунальная аномалия: дом на улице Вавилова третий раз заливает кипятком1 месяц назад
-
Заглушки за долги: на что идут коммунальщики, чтобы заставить жителей платить1 месяц назад
-
Многоэтажка в Сергиевом Посаде осталась без коммунального обслуживания1 месяц назад
-
Москву захватила новая волна обманов с капремонтом2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Иранская пощечина: Трамп против Тегерана
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров
- Между Путиным и Нетаньяху шел "отец" "Бессмертного полка"
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Массовое ДТП на Каширском шоссе: пьяная женщина снесла шесть машин
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В Щелковском районе началась массовая смена управляющих компаний
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо