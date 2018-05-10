Тема:
Ядерная программа Ирана 17 минут назад
Лавров: необходимо сохранить ядерную сделку с Ираном
Оставшиеся страны-участники СВПД, должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе на совместной со своим немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что у Москвы решение США выйти из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы) вызывает серьезную озабоченность. По его словам, тем самым Вашингтон совершил "существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231, которая одобрила этот план и сделала его тем самым частью международного права".
Лавров сказал, что во время переговоров с Маасом было уделено внимание ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из СВПД.
"Считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий смогли оперативно оценить ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ", — подчеркнул Лавров
Также он сообщил, что стороны "условились провести соответствующие контакты".
8 мая Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана и американская администрация восстановит действие санкций против Ирана. Трамп обвинил Тегеран в том, что тот продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на действие СВПД. Большинство стран мирового сообщества поступок Трампа осудили. Поддержали американского президента в Израиле.
Ранее по теме
-
Через несколько дней США введут новые санкции против Ирана15 часов назад
-
Саудовская Аравия заявила о желании получить ядерное оружие16 часов назад
-
Евросоюз готов оспаривать в ВТО санкции США против Ирана21 час назад
-
МАГАТЭ подтверждает, что Иран выполняет свои обязательства по атому23 часа назад
-
Путин обсудил с Совбезом РФ выход США из иранской сделки и удары Израиля по Сирии23 часа назад
-
Спикер парламента Ирана: выход США из ядерной сделки - "дипломатическое шоу"1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Иранская пощечина: Трамп против Тегерана
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров
- Между Путиным и Нетаньяху шел "отец" "Бессмертного полка"
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо