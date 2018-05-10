Певице FKA twigs удалили шесть раковых опухолей

30-летняя британская певица FKA twigs рассказала, что в конце 2017 года она перенесла операцию по удалению шести миом матки. По словам звезды, образования были размером с два яблока. Артистка решила рассказать об этом эпизоде, чтобы другие женщины с похожим недугом не чувствовали себя одинокими.

О пережитой операции, которая едва не стоила британке жизни, FKA twigs написала в своем "Инстаграме".



"По словам медсестры, размер образований напоминал плод на шестом месяце беременности. Временами терпеть это было настолько невыносимо, что я сомневалась, что мое тело сможет вновь чувствовать себя так, как раньше", — рассказала певица.

"Лишь недавно я вновь смогла почувствовать себя сильной. К счастью, меня все это время поддерживали друзья и близкие", — поведала британка.

Последний на данный момент альбом FKA twigs "M3LL155X" вышел в 2015 году.