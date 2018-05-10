Судьба актера из фильма "...А зори здесь тихие" тесно пересеклась с Германией
Актер Андрей Мартынов, сыгравший Федота Васкова в легендарном фильме о войне "…А зори здесь тихие" говорит, что "внедрил в Берлин пятерых Мартыновых". Многие были поражены, когда он женился на немке Франциске Тун.
Девушка из ГДР училась в МГУ университете, говорила по-русски с детства. "Когда я ее увидел на фестивале молодежи СССР и ГДР, то я даже не подумал, что она немка", — признается актер в программе "Судьба человека".
Франциска согласилась переехать жить в СССР, но жизнь в Союзе сильно отличалась от той, к которой она привыкла, что супруга уехала обратно в Германию вместе с их сыном.
Мартынов же не смог жить в другой стране, и это стало драмой всей его личной жизни.
Актер признается, что как личную трагедию переживал и события в легендарном фильме Станислава Ростоцкого, ключевым образом повлиявшем на его судьбу.
Когда Мартынову принесли его сценарий, то признается актер, он "сошел с ума, разревелся" и сказал себе, что должен играть эту роль.
"Мне нужно было пережить пять смертей, и каждую по-разному. Я же собирал эти звездочки, звездочки с пилоток погибших девочек", – вспоминает актер.
Правда, сначала, увидев его на пробах, Ростоцкий не хотел утверждать Мартынова из-за молодости – режиссеру виделся более зрелый актер. Так что Мартынову пришлось, чтобы выглядеть старше, отрастить усы и изменить манеру разговора.
О том, почему и как Ростоцкий все-таки утвердил Мартынова на роль Федота Васкова, какой была реакция на его свадьбу с немкой, почему они с Франциской все-таки развелись, как сейчас живет сын актера, и почему он больше не женился? Об этом он рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Иранская пощечина: Трамп против Тегерана
- Подросток устроил бойню в новосибирском колледже
- В СИЗО найден мертвым убийца пятерых байкеров
- Между Путиным и Нетаньяху шел "отец" "Бессмертного полка"
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны
- Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию
- Мэр пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"
- Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном Кратове
- Пропавший двухлетний мальчик найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Как Россия отметила День Победы
- Российские журналисты пополнили черный список "Миротворца"
- Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" в Москве
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Массовое ДТП на Каширском шоссе: пьяная женщина снесла шесть машин
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В Щелковском районе началась массовая смена управляющих компаний
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо