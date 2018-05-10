Владельцы интернет-ресурсов станут участниками процессов по их блокировке

Суды, которые рассматривают дела о блокировке интернет-сайтов, должны привлекать в процесс владельцев этих ресурсов. Как следует из текста определения Верховного суда (ВС) РФ по делу bitcoininfo.ru, при рассмотрении административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение, передает ТАСС.

"В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания", — говорится в кассационном определении. Среди таких лиц отдельно названы владельцы сайтов и авторы размещенной на них информации.

Данная правовая позиция сформулирована при рассмотрении жалобы Николая Тонкошкурова — владельца сайта с информацией о криптовалюте биткойн (bitcoininfo.ru), которого в июле 2016 года Санкт-Петербургский горсуд не допустил к рассмотрению дела о блокировке этого ресурса по заявлению прокуратуры.

Так, рассмотрение дела прошло в отсутствие владельцев сайта. Городской суд Петербурга отказался рассматривать их жалобу, но Верховный суд отменил это решение и обязал городской суд рассмотреть ее.

Как сообщил представитель владельцев сайта Саркис Дарбинян, по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга заблокировано около 100 сайтов, посвященных криптовалютам.

По его словам, на практике рассмотрение заявлений прокуратуры происходит без привлечения владельцев сайтов, им предварительно не направляются требования об удалении запрещенной информации, а городской суд после фактической блокировки сайтов отказывается принимать апелляционные жалобы.

По материалам дела, прокуратурой выдвинуто требование о блокировке сайта из-за содержания информации о криптовалютах, "не поддающихся госконтролю, что способствует росту теневой экономики".