В Ленобласти контрактнику разворотило лицо взрывпакетом при попытке "салютовать"
В ночь на 10 мая в Луге было обнаружено тело молодого мужчины с серьезными повреждениями лица. По данным следствия, погибшему было 20 лет, он являлся военнослужащим по контракту одной из воинских частей в Лужском районе Ленобласти.
Уже известно, незадолго до смерти он вышел на улицу из кафе, где поссорился с девушкой. В ходе осмотра места происшествия и тела погибшего зафиксированы повреждения лица, которые, предположительно, были получены в результате взрыва армейского взрывпакета. Его элементы также были обнаружены на месте происшествия.
При этом ряд СМИ излагает иные версии причины происшествия. По одной из них, молодой человек пытался прикурить от взрывпакета. По другой версии, которую публикует "Фонтанка", взрывпакет сдетонировал при попытке запустить самодельный салют.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам судебно-медицинского исследования тела и доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает региональное управление СК РФ.
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