Лужков начал производить перепелиные яйца

Агрокомпания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова "Частный конный завод Веедерн" начинает осваивать производство перепелиных яиц.

Производственные помещения и оборудование уже подготовлены, завезено и первое поголовье птиц – 1 тысяча перепелов. К началу следующего года численность птиц должна возрасти до 10 тысяч, чтобы ежедневно производить 6 тысяч яиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Веедерн" — единственное в России предприятие по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Ранее Лужков уже организовал производство по выращиванию и переработке гречки в Озерском городском округе Калининградской области. Также компания занимается производством грибов, сыра и другой сельскохозяйственной продукции.