Путину показали тренажеры для юных хоккеистов

Президент РФ Владимир Путин посетил хоккейную тренировочную базу образовательного центра "Сириус" в Сочи. Глава государства понаблюдал за занятиями юных хоккеистов.

Президента сопровождали глава "Сириуса" Елена Шмелева и руководитель "Норильского никеля" Владимир Потанин – его компания участвовала в реализации этого проекта, передает "Интерфакс".

Путину показали возможности тренажеров для отработки хоккейных бросков и точности ударов по воротам. Также президент увидел залы для занятия гимнастикой, тренажеры для развития навыков скорости и силы.

Глава государства осмотрел тренажерный зал, оборудование в котором автоматически считает и запоминает количество повторов упражнений, после этого он побывал в зале, где установлены беговые дорожки для хоккеистов, которые позволяют одновременно развивать выносливость и скорость катания и отрабатывать броски по воротам.

Путину рассказали, что сюда отправляют воспитанников, которые недостаточно выкладываются в ходе тренировок на льду. "Это вы про меня?" – пошутил президент.