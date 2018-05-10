"Как пахнут деды": красноярец преподнес подруге цветок с памятника героям войны

Молодой человек из Красноярска и его подруга стали "героями" ролика, опубликованного ими в соцсетях. На записи видно, как "кавалер" преподносит даме сердца цветок, взятый у монумента "Журавли моей памяти", установленного в память о сибиряках-красноярцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

"Данила по моей просьбе купит мне цветы по акции", — со смехом прокомментировала девушка действия своего спутника, забравшего красную гвоздику, лежавшую у подножия памятника.

После этого радостно улыбающийся юноша преклонил колено перед подругой и преподнес ей трофей. На этом молодые люди не исчерпали запас сомнительного остроумия.

"А знаете, как пахнут деды? А вот так вот они пахнут, деды. Дай-ка дедов понюхать... ммм, деды…", — изрек парень, нашедший поддержку у спутницы, отметившей, что они пахнут "прахом".

Отметим, что композиция "Журавли моей памяти" была установлена в сквере Победителей в Красноярске в мае 2017 года. Около половины средств, потребовавшихся для его создания, было в инициативном порядке собрано жителями города и предприятиями.