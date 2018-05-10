На ВДНХ завершаются работы по благоустройству

Идет укладка асфальта, замена бордюрного камня, монтаж освещения. При этом исторический облик Центральной аллеи будет сохранен. Одну из визитных карточек выставки — знаменитые светильники в виде колосьев — уже отреставрировали.

Стебель из прочной стали, гигантские зерна из поликарбоната: двадцатиметровые колосья — один из символов тогда еще сельскохозяйственной выставки — вновь высадили вдоль центральной аллеи ВДНХ.

"Роль фонарей центральной части ВДНХ — не только техническая, утилитарная функция освещать территорию. Эта роль заключается в том, чтобы формировать единый эстетический, архитектурный образ выставки", — говорит историк Павел Нефедов.

На каждой опоре — 24 светильника. Они украшали главную аллею более полувека. Но перед ходом времени бессилен любой материал: коррозия разъела металл у самого основания.

"Когда проводили обследование — и фундаментов, и состояния металла, — было принято решение, что если уж менять это все, то менять полностью. Причем выдержав при этом все размеры, габариты и, по возможности, технологии", — рассказал технический директор АО "ВДНХ" Александр Егоров.

Элементы декора очистили и покрасили. По чертежам изготовили новые опоры, идентичные тем, которые стояли здесь полвека назад. Светильникам по фотографиям вернули исторический облик — он был утрачен в ходе предыдущих реставраций.

Пару лет назад на центральной аллее уже установили чугунные девятиметровые столбы — точные копии образца 50-х годов. На такой высоте плафоны кажутся достаточно миниатюрными, но на самом деле это конструкция размером больше полуметра, при этом очень легкая, но прочная.

В скором времени на свое место вернутся и фонари с венками, украшавшие фонтан "Дружбы народов". Заменят опоры и вернут второй ярус шаров. Облик исторический, а материалы — современные.

"Здесь будет информационный канал — это оптоволокно, которое позволяет соединить Wi-Fi, соединить необходимую систему видеонаблюдения и, возможно, еще что-нибудь, что пока у нас еще не появилось в природе, но обязательно появится", — объясняет Александр Егоров.

Провода на территории ВДНХ убрали еще по программе "Чистое небо", а в ходе нынешней реконструкции выставочного комплекса избавятся и от портящих вид электрощитовых. Металлические платформы — по сути, огромные розетки для самых разных нужд — полностью закроют газоном. Сейчас по всей территории выставки еще ведутся активные строительные работы, но закончить благоустройство главной аллеи планируют к началу лета.