Владимир Путин сыграл за "Легенд хоккея" и ознакомился с хоккейным центром "Сириус"

В Сочи, в ледовом дворце "Большой" состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги между "Легендами хоккея" и сборной лиги. В составе "Легенд хоккея" на лед вышел президент России Владимир Путин.

Президент вышел на лед в красном свитере под традиционным 11-м номером. В одной команде с Путиным играли и. о. министра обороны России Сергей Шойгу и знаменитые хоккеисты нашей страны Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Павел Буре и другие. Ворота "Легенд" защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Команде президента противостояла сборная Ночной хоккейной лиги, основу которой составили игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, выигравшей главный трофей лиги – Кубок Владимира Крутова. Вместе с ними на площадку вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Норильского никеля" Владимир Потанин. В первом периоде Владимир Путин забросил три шайбы в ворота соперников.

Перед началом встречи Владимир Путин, по чьей инициативе и была создана Ночная хоккейная лига, отметил, что хоккеисты подают будущим спортсменам хороший пример. "Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни — и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации", — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин в сопровождении Владимира Потанина и главы образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой посетил новый хоккейный тренировочный центр "Сириус" в Сочи. Президент посмотрел, как проходят занятия, а так же осмотрел современные хоккейные тренажеры, беговые дорожки для хоккеистов, которые позволяют, наряду с развитием выносливости и скорости катания, одновременно отработать броски по воротам

