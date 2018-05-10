В Киеве завершилось расследование убийства российского депутата Вороненкова

Прокуратура Киева завершила расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Он был застрелен в столице Украины 23 марта 2017 года.

Организатору преступления и пяти соучастникам предъявлены обвинения. После ознакомления сторон с материалами следствия обвинительный акт будет направлен в суд. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Двое исполнителей преступления сейчас находятся под стражей на Украине. Еще двоих соучастников — уроженца Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца – правоохранительные органы пока ищут. Организатором убийства был назван российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой – супруги Вороненкова. По версии следствия, у него были как личные, так и политические мотивы для устранения Вороненкова.

Денис Вороненков вместе со своей женой Марией Максаковой переехали жить на Украину в октябре 2016 года. Свой отъезд из России Вороненков объяснял политическими причинами (ранее в России он был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы).