Массовое ДТП на Каширском шоссе: пьяная женщина снесла шесть машин

ДТП на Каширском шоссе возле городского парка попало в объективы видеорегистраторов. Одна из машин на полном ходу врезалась в выезжающий с парковки автомобиль. От удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся еще с несколькими машинами.

В одной из них пострадал маленький ребенок. Его сразу госпитализировали. По словам очевидцев, в аварии виновата женщина-водитель "Мицубиси", которая села за руль пьяной. Когда женщина попыталась скрыться, разгневанные водители едва не устроили самосуд. Через несколько минут ее передали прибывшему наряду полиции.