Пьяный командир полка ВДВ вызвал группу быстрого реагирования в костромской ресторан

Временно исполняющий обязанности командира 331-го гвардейского парашютно-десантного полка и двое его подчиненных днем 9 мая устроили пьяный дебош в костромском ресторане "Валенок", а затем вызвали себе на подмогу группу быстрого реагирования. Сотрудники заведения сняли с шумом отметивших День Победы военнослужащих на видео.

Изрядно выпившие командир полка и его заместители по тыловой и политико-воспитательной работе проигнорировали несколько призывов вести себя тише и не ругаться в присутствии других посетителей, среди которых были и дети, когда же на место прибыли сотрудники охраны и патрульные, по телефону вызвали отряд быстрого реагирования.

К моменту появления вооруженных солдат — их, как отмечают очевидцы, было около 40 — подполковника и его подчиненных уже скрутили, поскольку они оказывали сопротивление. На представленных выше кадрах слышно, как врио командира полка сыпет угрозами в адрес полицейских, обещая им "счастливую жизнь".

После появления бойцов подполковнику и майорам освободили руки, но они тут же бросились с кулаками на своих обидчиков. В конце концов командование полка доставили в обычное отделение полиции (притом что их делом должен был заниматься военный комендант), а спустя полчаса отпустили. Сотрудники ресторана уверяют, что исчез и составленный протокол.