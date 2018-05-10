Уэйн Руни продолжит карьеру в США

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни продолжит карьеру в клубе североамериканской МЛС "Ди.Си.Юнайтед". "Эвертон" получит от продажи нападающего 17 миллионов долларов.

Клубы и представители футболиста согласовали переход 32-летнего Руни. Уэйн доиграет сезон в Англии, а в июне отправится в Вашингтон, где присоединится к новой команде. Бывший лидер "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии подпишет с "Ди.Си" двухлетний контракт.

Воспитанник "Эвертона" Уэйн Руни с 2005 по 2017 год выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого он выиграл Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Англии. В прошлом году Уэйн вернулся в "Эвертон", где провел текущий сезон.