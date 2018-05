Guns N’ Roses выкинули из своего классического альбома расистскую песню

Музыканты Guns N’ Roses переиздадут свой классический альбом "Appetite for Destruction" 1987 года без скандальной песни "One in a Million", в тексте которой в неприятном контексте упоминаются темнокожие, мигранты и гомосексуалисты. Композиция вызвала массу споров сразу после того, как была издана впервые, сообщает Guardian.

В песне "One in a Million", среди прочего, есть следующие слова: "Иммигранты <…> приезжают в нашу страну, живут, словно у себя дома, создают тут мини-Иран или распространяют болезни". Другим меньшинствам также досталось в этой композиции, написанной вокалистом Guns N’ Roses Экслем Роузом.

Музыкант прокомментировал эту песню в интервью Rolling Stone в 1988 году. По словам рокера, "One in a Million" – это вызов политкорректности.

"Я не люблю, когда мне указывают, что можно говорить, а что нет", — отметил Роуз, добавив, что его выпады были направлены в адрес конкретных темнокожих и геев, которые в разное время пытались его ограбить или изнасиловать.

"Приезжие из таких стран, как Иран, Пакистан, Китай, Япония и так далее работают в мелких магазинах или на заправках. Они относятся к тебе как к чужаку", — отметил Роуз.

Интересно, что в 1992 году Эксл Роуз выступал вместе с музыкантами Queen и Элтоном Джоном на концерте памяти Фредди Меркьюри.

Юбилейное издание "Appetite for Destruction" выйдет 29 июня.