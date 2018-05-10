Жители Волоколамска просят президента закрыть свалку "Ядрово"

Жители подмосковного Волоколамска, протестующие против полигона "Ядрово", подали в Администрацию президента РФ более 9 тысяч обращений с просьбой закрыть эту мусорную свалку. Более 60 обращений уже приняты.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы активистов, жители Волоколамска просят президента прекратить работу полигона и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей.

Ранее президент РФ уже помог с закрытием в подмосковной Балашихе полигона твердых бытовых отходов "Кучино", который власти Москвы считают "виновником" появляющихся периодически в столице неприятных запахов.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста.