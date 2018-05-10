Несколько стран остались на 20 минут без Instagram

Пользователи Instagram из разных стран жаловались на сбои в работе соцсети. При попытке обновить информацию приложение выдает оповещение: "Не удалось обновить ленту".

По данным портала Downdetector.com, сбои в работе наблюдались у пользователей из России, Автсралии, Украины, Индонезии, Армении, Индии, Италии и Великобритании.

В районе 16 часов по московскому времени сайт соцсети и приложение снова начали работать в стандартном режиме. Таким образом, Instagram был недоступен в общей сложности около 20 минут.