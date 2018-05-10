Перевернувшийся на серпантине цементовоз протаранил две машины под Новороссийском

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую среду, 9 мая, на автомобильной дороге Новороссийск – Геленджик.

Водитель грузовика, совершивший поворот на серпантине, не справился с управлением. Цементовоз перевернулся, задел встречный внедорожник и через несколько секунд "добрался" до автомобиля, из которого велась съемка, и врезался в него.

Как сообщают очевидцы, никто из участников эффектного ДТП не получил серьезных травм.