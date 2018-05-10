Рябков: Москва и Тегеран будут искать совместные решения

После действий Вашингтона Европа должна переосмыслить ситуацию. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что Россия находится в контакте с другими странами и обсуждает, как сохранить соглашение с Ираном без ущерба для конкретных проектов сотрудничества.

По мнению Рябкова, выход США из сделки преследует цель помешать нормальной работе в нефтяном секторе, и давление на нефтяной рынок будет возрастать.

"Мы помним, как до 2015 года схема с американскими санкциями, в том числе в нефтяном секторе, мешала нормальной работе. Видимо, в этом и цель Вашингтона, видимо к этому они и стремятся", — сказал замминистра.

Он заявил, что Москва и Тегеран будут искать совместные решения для того, чтобы минимизировать негативные последствия американских решений для рынка нефти, для работы в рамках ОПЕК+ и для двусторонних проектов.

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы решение США выйти из СВПД вызывает серьезную озабоченность. По его словам, оставшиеся страны-участники должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки.