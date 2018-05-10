Google предлагает всем миром нарисовать виртуальный город

Представители Google запустили основанный на нейросети онлайн-эксперимент World Draw, в рамках которого всем жителям Земли предлагается вместе нарисовать виртуальный город. В нем уже приняли участие жители более 150 стран.

На сайте проекта можно начать что-нибудь рисовать – к примеру, дерево, дом или автомобиль. После этого система сама сделает ваш набросок более четким и превратит его в трехмерную модель объекта, который вы создавали.



Затем пользователю предложат разместить виртуальный продукт своего труда в городе, где он в данный момент находится.

В эксперименте уже участвуют более 90 тысяч человек. Они нарисовали около 140 тысяч изображений.