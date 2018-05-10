Российские артиллеристы получили партию новых комплексов "Штурм-С"

Артиллерийская бригада Западного военного округа, сформированная только в конце прошлого года, получила 10 новых самоходных противотанковых комплексов "Штурм-С". По мнению военных, эта техника должна серьезно повысить огневую мощь подразделения, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

СПРК "Штурм-С" – это своеобразный снайпер, который может точечно уничтожать бронетехнику противника, укрепления, а в исключительных случаях "подрабатывать" комплексом противовоздушной обороны.

Основа самоходного противотанкового ракетного комплекса – невзрачный, но очень популярный в войсках тягач МТ-ЛБ. Он отличается неприхотливостью и высокой проходимостью по бездорожью. Однако, броня и серьезное вооружения у него отсутствуют, что в итоге может сыграть злую шутку с противником. Так как спутать безобидный тягач со "Штурмом-С" несложно.

А вовремя не опознать самоходный противотанковый комплекс – смертельно опасно. В боекомплект "Штурма-С" входят 12 ракет разных модификаций с радиусом действия до 5 километров. Например, 9М120 оснащена тандемной кумулятивной боевой частью для уничтожения тяжелой техники. Она пробивает защиту, эквивалентную 800 миллиметрам гомогенной, то есть сплошной брони. Имеются также осколочно-фугасные и объемно-детонирующие боеприпасы для уничтожения пехоты и укреплений.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, одна из версий ракеты оснащена стержневой боевой частью. Такие обычно ставят на зенитные и авиационные ракеты.