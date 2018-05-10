Евгения Медведева отправится в Канаду не раньше середины июня

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сможет присоединиться к группе канадского тренера Брайана Орсера не раньше, чем в середине июня. Медведева перешла в группу Орсера от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе.

Мать фигуристки Жанна Девятова рассказала о ближайших планах Евгении. В частности она заявила, что Медведева не сможет отправиться в Канаду раньше середины июня. "У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уик-энда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев. Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий", — приводит слова Жанны Девятовой РИА Новости.

На прошлой неделе Евгения завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Спортсменка будет работать в Канаде под руководством известного специалиста Брайана Орсера.